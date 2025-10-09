Cultura
Medellín celebra la Semana de la Hispanidad
Estos días se están desarrollando distintas conferencias sobre temáticas variadas
Samuel Sánchez
La Asociación Histórica Metelinense celebra hasta el domingo 12 de octubre la XXXVIII Semana Cultural de la Hispanidad en Medellín, con un programa que combina exposiciones, conferencias, actividades deportivas y actos institucionales.
Lacita arrancó el lunes con la inauguración de la exposición del XXIX Certamen Fotográfico ‘Villa de Medellín’ y el martes, el arquitecto Manuel Viola ofreció una conferencia sobre la arquitectura del teatro romano de Medellín, mientras que este miércoles fue el turno de la historiadora Salvadora Haba, que presentó nuevos datos sobre la villa en el siglo XVI a partir del libro de fábrica del puente.
Este jueves, el investigador Tomás Mazón aborda la expedición de Álvaro Saavedra y la relación de Hernán Cortés con la especiería. Por su parte, ell sábado se celebrará la Carrera de la Mujer y la clausura tendrá lugar el domingo, Día de la Hispanidad, con una misa en honor a la Virgen del Pilar y el izado de banderas y acto institucional.
