Política municipal
El PSOE de Villanueva aplaude la baja tasa de desempleo en la localidad
Según los socialistas, el 11,2% de paro registrado el pasdao mes de agosto es la cifra más baja de toda la historia del municipio serón
Samuel Sánchez
El PSOE de Villanueva de la Serena ha celebrado que la ciudad registre actualmente la tasa de paro más baja de su historia, situada en un 11,2%. Se trata de más de un punto menos que en 2024, cuando el desempleo alcanzaba el 12,55%.
Según los socialistas, los datos correspondientes al mes de agosto reflejan una tendencia sostenida de reducción del desempleo en la localidad. En total, Villanueva cuenta con 1.360 personas paradas, lo que supone 135 menos que en el mismo periodo del año anterior.
El partido ha querido felicitar públicamente al equipo de gobierno municipal y a la alcaldesa, Ana Belén Fernández, subrayando que estos resultados son fruto de la combinación de políticas socialistas desarrolladas tanto en el ámbito local como en el estatal, orientadas a la creación de empleo y la reactivación económica.En este sentido, el PSOE destaca que Villanueva de la Serena se consolida como uno de los municipios de referencia en la región en materia de empleo, gracias a la apuesta por programas de formación, apoyo al tejido empresarial y la atracción de nuevas inversiones.
Los socialistas animan a mantener y reforzar esta línea de trabajo, al tiempo que han pedido al Partido Popular local que reconozca los buenos resultados obtenidos en lugar de, aseguran, “embarrar la vida política de la ciudad”.
