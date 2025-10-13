Fiesta de ‘La Velá’
Don Benito despide a su patrona hasta el próximo año
La localidad da por finalizadas las fiestas de ‘La Velá’ y lo hacen con la peregrinación a la ermita de la Virgen de las Cruces, patrona de la localidad, en un ambiente festivo y cargado de fervor y tradición.
Samuel Sánchez
A las ocho en punto de la mañana, el repique de las campanas de la parroquia de Santiago anunció el comienzo del día grande de Don Benito. Cientos de personas acompañaron a la Virgen de las Cruces en su regreso a la ermita, una tradición que se repite cada 12 de octubre y que convierte el camino de más de ocho kilómetros en una auténtica manifestación de fe popular. Entre cantos, flores y pañuelos al aire, la imagen avanzó por calles y caminos hasta llegar a su santuario, donde el párroco Fermín Solano presidió la misa solemne.
Tras la celebración religiosa, la solemnidad dio paso al ambiente festivo. Las familias se repartieron por los alrededores para disfrutar de la tradicional romería, con música, comida al aire libre y actuaciones de Flamen Rock, Rocío Soto, Les Chats y varios DJs que pusieron ritmo a la jornada.
La cita puso el broche a más de dos semanas de actividades que llenaron Don Benito de vida y visitantes: exposiciones, el Certamen Literario Juan Aparicio, el Velatour, el concurso gastronómico de calabaza, la ofrenda floral o el popular Velatapa, que volvió a reunir a la hostelería local en torno a la cocina tradicional.
El concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, destacó el valor simbólico y económico de esta fiesta declarada de Interés Turístico de Extremadura. “La Velá es tradición, cultura, fe y motor turístico para nuestra ciudad”, señalaba el edil del ramo. n
- Un nuevo edificio de diez plantas enfrente del campus de Badajoz: así será la sede de la primera universidad privada de la región
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios conmemora hoy su 'Sábado Legionario' en Badajoz
- 300 escolares rinden homenaje en Badajoz a los que dieron su vida por España
- El acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz se enfrenta a 24 años de cárcel
- Estos son los premiados en la gala del Antifaz de Plata en Badajoz