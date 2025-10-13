Don Benito despide a su patrona hasta el próximo año

A las ocho en punto de la mañana, el repique de las campanas de la parroquia de Santiago anunció el comienzo del día grande de Don Benito. Cientos de personas acompañaron a la Virgen de las Cruces en su regreso a la ermita, una tradición que se repite cada 12 de octubre y que convierte el camino de más de ocho kilómetros en una auténtica manifestación de fe popular. Entre cantos, flores y pañuelos al aire, la imagen avanzó por calles y caminos hasta llegar a su santuario, donde el párroco Fermín Solano presidió la misa solemne.

Tras la celebración religiosa, la solemnidad dio paso al ambiente festivo. Las familias se repartieron por los alrededores para disfrutar de la tradicional romería, con música, comida al aire libre y actuaciones de Flamen Rock, Rocío Soto, Les Chats y varios DJs que pusieron ritmo a la jornada.

La cita puso el broche a más de dos semanas de actividades que llenaron Don Benito de vida y visitantes: exposiciones, el Certamen Literario Juan Aparicio, el Velatour, el concurso gastronómico de calabaza, la ofrenda floral o el popular Velatapa, que volvió a reunir a la hostelería local en torno a la cocina tradicional.

El concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, destacó el valor simbólico y económico de esta fiesta declarada de Interés Turístico de Extremadura. “La Velá es tradición, cultura, fe y motor turístico para nuestra ciudad”, señalaba el edil del ramo. n