La Policía Local de Don Benito denuncia a 26 conductores en la campaña de la DGT contra las distracciones al volante

La Policía Local de Don Benito ha denunciado a 26 conductores durante la última campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT), centrada en la vigilancia de las distracciones al volante, especialmente el uso del teléfono móvil.

Durante una semana, los agentes realizaron controles en distintos puntos del municipio para comprobar el cumplimiento de las normas de tráfico y la atención a la conducción. El balance refleja una realidad preocupante: varios conductores fueron sorprendidos escribiendo mensajes, mirando el GPS o incluso comiendo mientras conducían.

A través de sus redes sociales, la Policía Local ha relatado con tono irónico algunos de los argumentos más repetidos por los infractores como “solo miro el móvil un segundo” o “estoy mandando un audio cortito” para insistir, sin embargo, en la gravedad de este tipo de conductas, que siguen estando detrás de un elevado número de accidentes.

Según recuerdan los agentes, mirar el móvil durante dos segundos mientras se circula a 100 km/h equivale a recorrer más de 50 metros sin mirar la carretera, lo que incrementa notablemente el riesgo de sufrir un siniestro.

La campaña forma parte del plan de colaboración de la DGT con las policías locales de toda España, y busca reducir las distracciones al volante, una de las principales causas de siniestralidad vial. Desde la Policía Local de Don Benito insisten en un mensaje claro: “El móvil puede esperar; la vida, no tanto.”