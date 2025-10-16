Proines celebra con un evento solidario en Villanueva sus tres décadas de andadura

La asociación Proines Salud Mental celebrará el próximo 17 de octubre su gala solidaria ‘Escénicamente’ en el teatro Las Vegas, en Villanueva de la Serena, un acto con el que conmemora su 30 aniversario y que combina música, teatro y danza para visibilizar la salud mental a través de esta iniciativa.

La concejala de Cultura, Ana Mansanet, subrayó ayer que se trata de “un acto necesario que nos recuerda que la salud mental es una realidad que nos implica a todos” y ha puesto en valor la cultura como herramienta de sensibilización.

De igual forma, el presidente de Proines, Antonio Lozano, recordó los logros conseguidos por la asociación, pero ha reclamado más recursos y la creación de una unidad de hospitalización psiquiátrica en el hospital comarcal.

El evento contará con la participación de la escuela de danza de Leyla Buitrago, el dúo Paca y Pepa, alumnos del IES Puerta Serena y Manuel Calderón, quien leerá el manifiesto final del acto.

Las entradas, a cinco euros, se destinan íntegramente a mejorar las instalaciones del programa de integración laboral de Proines.