Cultura

Don Benito acoge la VIII Semana de la Biblioteca

Se desarrollará del 20 al 24 de este mes e incluye distintas propuestas culturales

Presentación de las actividades en sala de prensa.

Samuel Sánchez

Don Benito

La casa de la cultura de Don Benito acogerá del 20 al 24 de octubre la VIIISemana de la Biblioteca, una iniciativa que tiene como objetivo «fomentar la lectura y acercar la cultura a todas las edades», según el director de la casa de la cultura, Agustín Mohacho.

La programación incluye distintas actividadades, entre las que se encuentran algunas destinadas a los más pequeños, así como un teatro de títeres, una conferencia sobre el caciquismo en Extremadura o un concierto poético de la mano de Mamen Navia el 23 de octubre.

Fuera de la programación principal, el 30 de octubre visitará la ciudad el escritor Lorenzo Silva, que ofrecerá una charla junto a la autora extremeña Pilar Galán.

En este sentido, el concejal de Cultura en el consistorio, Francisco Sánchez, esgrime que la programación es «completa e interesante» y reconoce también la trayectoria de Mohacho en el ente cultural toda vez que se jubilará próximamente tras cuatro décadas de dedicación.

