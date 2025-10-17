El musical ‘Christmas Dreams’, de Don Benito a la Gran Vía

El musical ‘Christmas Dreams’, creado y dirigido por el donbenitense Juan Carlos Parejo, dará este año un salto de categoría al estrenarse en el Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña. Todo ello tras su paso con gran éxito por el Teatro Calderón en la edición del pasado año, tal y como recuerda el propio promotor del festival.

La producción, que se estrenó en las navidades de 2023 en el Teatro Imperial de Don Benito, ha sido nominada en tres categorías en los Premios del Teatro Musical (PTM), los galardones más prestigiosos del género en España: mejor musical familiar, mejor vestuario y mejor caracterización.

Se trata de una coproducción entre El Negrito Producciones y el Ayuntamiento de Don Benito, una iniciativa que con la entonces alcaldesa María Fernanda Sánchez y con el concejal de Cultura, Francisco Sánchez, con el objetivo de convertir el espectáculo en un referente cultural y turístico de las fiestas navideñas. Según Parejo, la apuesta resultó «un éxito rotundo», ya que las doce funciones programadas agotaron entradas y atrajeron a espectadores de toda la región.

El director del festival, Juan Carlos, se ha mostrado muy satisfecho por este reconocimiento al señalar que estas nominaciones «son ya un premio en sí, un reconocimiento que llega directamente a los profesionales del sector.