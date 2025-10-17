Cultura
El musical ‘Christmas Dreams’, de Don Benito a la Gran Vía
El espectáculo, de creación dombenitense, podrá disfrutarse en Madrid durante la Navidad tras su estreno en Don Benito en 2023
Samuel Sánchez
El musical ‘Christmas Dreams’, creado y dirigido por el donbenitense Juan Carlos Parejo, dará este año un salto de categoría al estrenarse en el Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña. Todo ello tras su paso con gran éxito por el Teatro Calderón en la edición del pasado año, tal y como recuerda el propio promotor del festival.
La producción, que se estrenó en las navidades de 2023 en el Teatro Imperial de Don Benito, ha sido nominada en tres categorías en los Premios del Teatro Musical (PTM), los galardones más prestigiosos del género en España: mejor musical familiar, mejor vestuario y mejor caracterización.
Se trata de una coproducción entre El Negrito Producciones y el Ayuntamiento de Don Benito, una iniciativa que con la entonces alcaldesa María Fernanda Sánchez y con el concejal de Cultura, Francisco Sánchez, con el objetivo de convertir el espectáculo en un referente cultural y turístico de las fiestas navideñas. Según Parejo, la apuesta resultó «un éxito rotundo», ya que las doce funciones programadas agotaron entradas y atrajeron a espectadores de toda la región.
El director del festival, Juan Carlos, se ha mostrado muy satisfecho por este reconocimiento al señalar que estas nominaciones «son ya un premio en sí, un reconocimiento que llega directamente a los profesionales del sector.
- Dos encapuchados asaltan el bar El Rincón de Paula en Badajoz y huyen con 10.000 euros
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera
- Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Las actuaciones de control del nenúfar mejicano en el río Guadiana en Badajoz arrancarán a finales de octubre