Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación

Ofrecen formación centrada en la sostenibilidad y moda circular en Villanueva

Villanueva acogerá en el CITLab tres talleres los días 28 y 30 de octubre y del 9 al 23 de febrero centradas en estos aspectos

CITLab de Villanueva de la Serena.

CITLab de Villanueva de la Serena. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El CITLab de Villanueva de la Serena impartirá tres talleres dentro del proyecto Resotex. El primero de ellos será el 28 de octubre sobre estrategias de competitividad y sostenibilidad para emprendedores textiles, formación que se repetirá el 30 del mismo mes.

Economía circular

Por otro lado, el tercero se desarrollará del 9 al 23 de febrero y abordará la mejora digital y sostenible, la economía circular y la moda responsable, así como la financiación y reciclaje. En este sentido, tal y como señalan desde el consistorio villanovense, estas acciones formativas buscan «impulsar la innovación y la sostenibilidad en el sector textil local». Los talleres son de carácter gratuito y se dirige a emprendedores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents