Formación
Ofrecen formación centrada en la sostenibilidad y moda circular en Villanueva
Villanueva acogerá en el CITLab tres talleres los días 28 y 30 de octubre y del 9 al 23 de febrero centradas en estos aspectos
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena
El CITLab de Villanueva de la Serena impartirá tres talleres dentro del proyecto Resotex. El primero de ellos será el 28 de octubre sobre estrategias de competitividad y sostenibilidad para emprendedores textiles, formación que se repetirá el 30 del mismo mes.
Economía circular
Por otro lado, el tercero se desarrollará del 9 al 23 de febrero y abordará la mejora digital y sostenible, la economía circular y la moda responsable, así como la financiación y reciclaje. En este sentido, tal y como señalan desde el consistorio villanovense, estas acciones formativas buscan «impulsar la innovación y la sostenibilidad en el sector textil local». Los talleres son de carácter gratuito y se dirige a emprendedores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos encapuchados asaltan el bar El Rincón de Paula en Badajoz y huyen con 10.000 euros
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- La revista Elle destaca la elegancia de Maria Morais, mujer del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera
- Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Las actuaciones de control del nenúfar mejicano en el río Guadiana en Badajoz arrancarán a finales de octubre
Cuando las palabras duelen: Abbott rompe el estigma de la diabetes
Un proyecto de Abbott