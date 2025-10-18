Accidente de tráfico
Siete heridos en un choque entre dos vehículos en Villanueva de la Serena
En el suceso uno de los coches ha volcado y ha salido ardiendo
Un choque entre dos vehículos se ha saldado con siete heridos en Villanueva de la Serena. El suceso ha ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera EX-104, a la altura del Polígono Industrial Montepozuelo, a las 14.51 horas de este sábado y ha consistido en una colisión entre dos coches en la que uno de ellos ha volcado y ha salido ardiendo.
Como consecuencia, cuatro mujeres (38, 61, 89 y 26 años de edad) y tres hombres (38 y 33 años, uno de ellos se desconoce la edad) han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva, cinco en estado leve y dos menos grave.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, una ambulancia de soporte vital básico, sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Villanueva de la Serena, bomberos del CPEI, una patrulla de la Guardia Civil y otra de la policía local y efectivos sanitarios de Cruz Roja.
