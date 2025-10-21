Apyme rechaza la subida de las cotizaciones a autónomos

APYME Vegas Altas-La Serena ha manifestado su preocupación ante la propuesta del Gobierno de España de incrementar las cotizaciones de los autónomos en el periodo 2026-2028, al considerar que supondría una carga «inasumible» para el tejido empresarial.

Según la asociación, esta medida afectaría gravemente a los pequeños negocios, que ya soportan una elevada presión fiscal y costes de producción en aumento. El presidente de APYME, Javier Dorado, advierte de que «esta subida supondría el cierre de muchos negocios, que verán incrementados sus gastos mensuales y anuales en un mercado incierto y cada vez más competitivo».

Bases de cotización

La propuesta plantea incrementos de entre un 4% y un 35% en las cuotas a partir de 2026, además de fijar las bases de cotización para los próximos seis años. APYME considera que se trata de una decisión «abusiva» que no tiene en cuenta la evolución futura de la economía ni la situación real de los autónomos.

En opinión de la organización empresarial, «este es un momento para apoyar y no lastrar a los empresarios, consolidar los negocios existentes y atraer a nuevos emprendedores, y no para cargar con más impuestos y subidas de cotización que los abocan a la inviabilidad», sentencian.