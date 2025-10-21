Villanueva acoge una obra sobre Blancanieves

El próximo 6 de diciembre, a las ocho de la tarde, el palacio de congresos de Villanueva de la Serena acogerá ‘Blancanieves, el musical’, un espectáculo familiar que triunfó en la Gran Vía madrileña y que ofrece una versión renovada e inclusiva del clásico cuento.

En concreto, el montaje combina humor, emoción y una cuidada puesta en escena con coreografías actuales y música original. La concejala de Cultura, Ana Mansanet, destacó que el musical «transmite valores de respeto y aceptación de las diferencias», mientras que el productor José María Robles definió la obra como «un cuento de siempre adaptado a los tiempos actuales, con un mensaje de bondad y amistad».

Con un diseño escénico moderno y colorido, esta versión mantiene la esencia del relato original, pero está pensada para que niños y adultos disfruten juntos en una experiencia participativa. Las entradas están a la venta al precio de doce euros anticipada y 15 euros en taquilla.