Literatura
Más de 260 novelas participan en el Premio Felipe Trigo de 2025
El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 21 de noviembre en una gala que se celebrará en el palacio de congresos de la ciudad
sa
El Premio Literario Felipe Trigo celebrará su cuadragésima quinta edición el próximo 21 de noviembre en una gala que tendrá lugar en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena. Así lo anunció ayer jueves la concejala de Cultura, Ana Mansanet, quien subrayó que se trata de un certamen “consolidado como uno de los más prestigiosos del panorama literario nacional”, que sitúa a la ciudad como un referente cultural.
En esta edición se han presentado 267 novelas, 63 más que el pasado año, de las cuales diez han sido seleccionadas como finalistas por la comisión lectora. Asimismo, el jurado, que se encuentra ya leyendo las obras finalistas, estará presidido por el escritor aragonés Javier Sierra, autor de éxito internacional y ganador del Premio Planeta en 2017. Junto a él participarán dos integrantes de la comisión lectora, los ganadores del pasado año y representantes de la Universidad de Extremadura, la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura y la Fundación José Manuel Lara.
La gala contará con la actuación del cantautor Pedro Pastor, que ofrecerá un repertorio de canciones cargadas de reflexión y compromiso social, mientras que las entradas podrán adquirirse a partir del lunes 27 de octubreal precio de 22 euros e incluirán el acceso al fallo y al encuentro que se celebrará en el restaurante Casablanca.
