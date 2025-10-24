Balance positivo de la campaña agrícola de Villanueva

El consejo agrario municipal de Villanueva de la Serena se ha reunido esta semana para abordar diversos asuntos de interés para el sector primario, entre los que se encuentran la evaluación de las actuaciones realizadas desde la última sesión, celebrada el pasado mes de junio.

Entre los temas tratados, destaca el balance positivo de la última campaña de verano, que se ha desarrollado con total normalidad, según traslada el propio consistorio villanovense. Para ello, apuntan a un refuerzo de la la vigilancia en las zonas rurales mediante el uso del dron de la Policía Local, que ha efectuado más de 20 salidas, además del trabajo a pie de los agentes y del guarda rural.

Campaña de aceituna

De igual forma, han abordado el comienzo de la próxima campaña de recogida de aceituna. En este sentido, se solicitará una reunión con la Guardia Civil para coordinar las actuaciones en materia de trazabilidad, control y prevención de robos en campo.