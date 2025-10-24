Don Benito rendirá homenaje al célebre Diego Sánchez Cordero

Don Benito rendirá este sábado, 25 de octubre, un homenaje póstumo a Diego Sánchez Cordero, quien fue nombrado recientemente Hijo Adoptivo de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con el municipio y el afecto que siempre mostró por sus vecinos.

El acto tendrá lugar a la una de la tarde en el acceso al parque Tierno Galván, donde se procederá al descubrimiento de una escultura en su memoria. La cita servirá para recordar su legado y poner en valor su contribución al desarrollo y la vida social de Don Benito.

El Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía a acompañar a familiares, amigos y representantes institucionales en este merecido reconocimiento a una figura muy querida en la localidad.