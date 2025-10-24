Reconocimiento
Don Benito rendirá homenaje al célebre Diego Sánchez Cordero
Fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad y se llevará a cabo un acto en el Tierno Galván, donde se descubrirá una escultura
Samuel Sánchez
Don Benito
Don Benito rendirá este sábado, 25 de octubre, un homenaje póstumo a Diego Sánchez Cordero, quien fue nombrado recientemente Hijo Adoptivo de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con el municipio y el afecto que siempre mostró por sus vecinos.
El acto tendrá lugar a la una de la tarde en el acceso al parque Tierno Galván, donde se procederá al descubrimiento de una escultura en su memoria. La cita servirá para recordar su legado y poner en valor su contribución al desarrollo y la vida social de Don Benito.
El Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía a acompañar a familiares, amigos y representantes institucionales en este merecido reconocimiento a una figura muy querida en la localidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa en Badajoz, se plantea trabajar en el Ejército