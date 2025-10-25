Reconocimiento
Diego Sánchez Cordero ya es eterno en su querido Don Benito
La localidad le rinde homenaje con el descubrimiento de una figura en su honor
Samuel Sánchez
Don Benito rindió este sábado un emotivo homenaje póstumo a Diego Sánchez Cordero, fotógrafo recientemente nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad, en un acto celebrado en el acceso al parque Tierno Galván, donde se descubrió una escultura en su memoria.
La obra, realizada por el escultor José Luis Hinchado, forma parte del parque de esculturas ‘Fotógrafos y artistas de Don Benito’ e incluye una placa con la inscripción: “Fotógrafo de alma y memoria que a través de su mirada supo capturar la esencia, la historia y la vida de esta ciudad. Su legado perdura en cada imagen, como testimonio de su amor por Don Benito y su gente”.
Durante el acto, al que asistieron familiares, representantes municipales y numerosos vecinos, se destacó la huella profesional y humana que Sánchez Cordero dejó en la ciudad, donde dedicó toda su vida a documentar en imágenes los principales acontecimientos locales y el día a día de sus habitantes durante varias décadas.
