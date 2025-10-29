Infraestructuras
Dinamarca se interesa por conocer el modelo de gestión del agua de Villanueva
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena ha recibido este martes la visita de dos miembros de la embajada de Dinamarca en España interesados en conocer el modelo de gestión digital del ciclo del agua que se aplica en el centro de control operativo que Aquanex tiene en la localidad.
Durante la visita, en la que participoó la alcaldesa ,Ana Belén Fernández, los representantes diplomáticos pudieron conocer de primera mano los sistemas de telecontrol y las aplicaciones de gestión que permiten supervisar en tiempo real todos los indicadores relacionados con el servicio municipal de agua.
El director de operaciones de Aquanex, Asier Cumbreño, destacó que esta tecnología posibilita anticiparse a incidencias, reducir pérdidas, preservar el recurso hídrico y minimizar la huella de carbono del servicio, al evitar desplazamientos innecesarios.
La delegación danesa continuó su recorrido en la estación de tratamiento de agua potable de la Mancomunidad Vegas Altas, donde mostraron las distintas fases de captación, tratamiento y almacenamiento, además de las labores de control de calidad en laboratorio.
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- Quince años sin salir de un patio en Montijo: la historia de Runi se hace viral en redes sociales
- El Badajoz se desata en Pueblonuevo
- La Solidaridad de Badajoz con la dana: «La televisión no mostró ni la mitad de lo que vimos allí»
- Vecinos de Valdepasillas piden que el desfile del Carnaval termine en Sinfoniano Madroñero