Don Benito acogerá en pleno centro la obra ‘La Magia de la Navidad’

Don Benito se convertirá estas Navidades en la ciudad de la Navidad con la llegada del espectáculo ‘El Circo Mágico de la Navidad’, una producción de gran formato que combinará teatro musical, números circenses y canciones en directo. Se representará a partir del 6 de diciembre en una gran carpa climatizada que se instalará en el aparcamiento del Hospicio, en pleno centro de la ciudad.

El proyecto fue presentado este lunes por la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, junto al productor Juan Carlos Parejo, y el director artístico argentino Zenón Recalde.

Medina destacó que este evento «va a posicionar a Don Benito como la ciudad de la Navidad en Extremadura», además de suponer « impulso empresarial, comercial y hostelero» para la localidad. «Es un musical dentro de un circo que aportará una magia especial a nuestras fiestas», señaló la regidora, quien también recordó el éxito del musical Christmas Dream, estrenado hace dos años también en Don Benito y que actualmente se representa en la Gran Vía de Madrid.

Por su parte, el productor Juan Carlos Parejo calificó el espectáculo como «un proyecto grande, ambicioso e ilusionante», destacando que su desarrollo en Don Benito es «una apuesta arriesgada, pero también una oportunidad para convertir a la ciudad en epicentro cultural y familiar durante las fiestas».

En pleno centro de la ciudad

Parejo explicó que la carpa se ubicará «en el corazón de la ciudad» y que el público, además de asistir al espectáculo, podrá disfrutar del comercio local y del alumbrado navideño.

El montaje contará con artistas internacionales procedentes de Argentina, Bulgaria, Rusia, Brasil y España, entre ellos una intérprete rusa que ha formado parte del Circo del Sol. Además, participarán actores vinculados a grandes producciones como El Rey León o los musicales de Antonio Banderas.

El director Zenón Recalde definió la obra como «una fábula navideña que une el teatro musical y el circo, con humor, emoción y canciones en directo». La historia gira en torno a Pipo, un payaso que decide abandonar el circo, pero al que unos elfos intentarán devolverle la ilusión por su vocación y por la magia de la Navidad.

De igual forma, el director argentino señaló que «queremos ofrecer una experiencia única, un espectáculo de nivel internacional que reivindica la comunicación directa y la ilusión frente a una época dominada por las pantallas», dijo apenas unos días antes de comenzar con los ensayos.