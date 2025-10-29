El proyecto de la autovía Torrefresneda-Santa Amalia sigue adelante de manera definitiva

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la aprobación, por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, del expediente de información pública y definitiva del documento técnico y el estudio de impacto ambiental del nuevo tramo de la autovía A-43 del Guadiana, entre Torrefresneda y Santa Amalia (Badajoz).

Según se señala, las obras de construcción se estiman en 78,3 millones de euros y el proyecto contempla una autovía de nuevo trazado de unos once kilómetros, que discurrirá por los términos municipales de Guareña, Santa Amalia y Medellín.

El tramo conectará la autovía A-5 a la altura de Torrefresneda con la carretera N-430, al este de Santa Amalia, e incluirá tres enlaces (con la A-5, la N-430 y la EX-206), además de la mejora de la intersección entre la N-430 y la EX-206 mediante una glorieta.

El proyecto prevé también la construcción de siete pasos superiores, tres viaductos y un pórtico sobre el río Cagánchez, entre otras actuaciones.

La aprobación se produce tras la conclusión del procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinario y permitirá avanzar hacia la redacción del proyecto de trazado definitivo.

También se proseguirá a la coordinación con Enagas y Telefónica en relación con la posible afección a redes de transporte de gas y líneas de telecomunicaciones, respectivamente.