Ruecas, epicentro del flamenco durante el mes de noviembre
Durante varias semanas se desarrollan distintas propuestas, entre ellas un festival o actuaciones como la del cantaor Gregorio Moya
Samuel Sánchez
Ruecas
La Diputación de Badajoz ha presentado la tercera edición de ‘Más que un Festival: Noviembre Flamenco’ y el séptimo Festival Flamenco Miguel de Tena, que se celebrarán en Ruecas desde finales de octubre y durante todo noviembre.
Referente del flamenco
El festival contará con la actuación del cantaor Gregorio Moya, ganador de la Lámpara Minera, y con talleres intergeneracionales impulsados por la Universidad Popular de Ruecas. Coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre, la cita consolida a Ruecas como referente cultural y artístico del medio rural extremeño con un festival que cada año gana más adeptos y que congrega a artistas de prestigio nacional.
