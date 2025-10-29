Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruecas, epicentro del flamenco durante el mes de noviembre

Durante varias semanas se desarrollan distintas propuestas, entre ellas un festival o actuaciones como la del cantaor Gregorio Moya

Presentación del certamen en la sala de prensa de la Diputación de Badajoz.

Samuel Sánchez

Ruecas

La Diputación de Badajoz ha presentado la tercera edición de ‘Más que un Festival: Noviembre Flamenco’ y el séptimo Festival Flamenco Miguel de Tena, que se celebrarán en Ruecas desde finales de octubre y durante todo noviembre.

Referente del flamenco

El festival contará con la actuación del cantaor Gregorio Moya, ganador de la Lámpara Minera, y con talleres intergeneracionales impulsados por la Universidad Popular de Ruecas. Coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre, la cita consolida a Ruecas como referente cultural y artístico del medio rural extremeño con un festival que cada año gana más adeptos y que congrega a artistas de prestigio nacional.

