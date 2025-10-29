Ruecas, epicentro del flamenco durante el mes de noviembre

La Diputación de Badajoz ha presentado la tercera edición de ‘Más que un Festival: Noviembre Flamenco’ y el séptimo Festival Flamenco Miguel de Tena, que se celebrarán en Ruecas desde finales de octubre y durante todo noviembre.

Referente del flamenco

El festival contará con la actuación del cantaor Gregorio Moya, ganador de la Lámpara Minera, y con talleres intergeneracionales impulsados por la Universidad Popular de Ruecas. Coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre, la cita consolida a Ruecas como referente cultural y artístico del medio rural extremeño con un festival que cada año gana más adeptos y que congrega a artistas de prestigio nacional.