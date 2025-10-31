Formación y empleo
Santa Amalia cierra el ciclo de ferias Talent Day Experience
Más de 2.500 jóvenes han participado en estos eventos que han venido desarrollando la Diputación y la Cámara de Comercio
Samuel Sánchez
Santa Amalia acogió este jueves la última parada del programa Talent Day Experience 2025, una inicitiva impulsada por la Diputación de Badajoz y la Cámara de Comercio que ha tenido como objetivo acercar el empleo y la formación a los jóvenes del entorno rural.
En total, las cuatro citas celebradas en la provincia pacense han reunido a más de 2.500 jóvenes, que han participado en talleres, entrevistas de trabajo y actividades formativas.
Balance positivo
La directora de la Cámara de Comercio, Sandra Soriano, destacó la buena acogida y la colaboración institucional que ha hecho posible el programa. “Las empresas están contratando actitud; ellas se encargan de formar después”, señaló, aludiendo a la importancia de despertar vocaciones y compromiso entre los jóvenes.
Por su parte, la alcaldesa de Santa Amalia, Raquel Castaño, valoró que el evento sirva para “retener el talento y ofrecer oportunidades a quienes quieren quedarse en su tierra” y puso en valor el potencial de las empresas del sector agroinudustrial de la localidad.
El diputado provincial de Formación, Manuel Gómez, subrayó que la Diputación apuesta por llevar este tipo de ferias al medio rural “para demostrar que también desde los pueblos se puede construir un proyecto de vida”.
