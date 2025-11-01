La AECC de Don Benito celebrará la marcha contra el cáncer con un fin solidario

Don Benito volverá a teñirse de azul el próximo 9 de noviembre con la celebración de la IV Marcha contra el Cáncer, organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La cita, que se ha convertido en una de las más esperadas del calendario solidario y deportivo de la ciudad, contará con un recorrido no competitivo de 3,5 kilómetros con salida y llegada en la plaza de España, e incluirá una sesión de zumba, sorteos y actividades para toda la familia.

Durante la presentación de esta iniciativa, el concejal de Deportes, Francisco Javier Sánchez Porro, destacó que la marcha “no es solo una actividad deportiva, sino una expresión colectiva de solidaridad, esperanza y unión”, y animó a alcanzar las 1.200 inscripciones. Recordó además que la AECC será una de las entidades beneficiarias de la San Silvestre de fin de año que se celebra de manera tradicional en la localidad dombenitense.

Ciudad solidaria

Por su parte, el presidente de la Junta Local de la AECC, Sergio Gallego, subrayó que la recaudación, con una inscripción de ocho euros, se destinará íntegramente a los programas de investigación y apoyo a pacientes y familias. “Cada inscripción, cada paso y cada gesto cuenta. Con el esfuerzo de todos, Don Benito vuelve a demostrar que es una ciudad solidaria y llena de esperanza”, afirmó.

Tal y como recuerdan desde la asociación, las inscripciones pueden realizarse hasta el 8 de noviembre en la sede local de la AECC o en los centros colaboradores.