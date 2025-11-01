La zona regable de Orellana registra el menor consumo desde el 2019

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana (CGU) ha cerrado la campaña de riego 2025 con un balance muy positivo, caracterizado por la normalidad en el desarrollo de los riegos y una gestión más eficiente del agua.

En total se han consumido 430 hectómetros cúbicos frente a una dotación inicial de 450, lo que supone un ahorro de 19,5 hectómetros cúbicos, equivalente al 4,3 % del volumen previsto, según han trasladado desde la entidad a través de una nota de prensa.

Una campaña normal

El presidente de la CGU, Luis Gutiérrez, ha destacado que la campaña ha transcurrido “con absoluta normalidad” y sin incidencias destacables. “Ha sido la campaña más larga de la que tenemos registro, prácticamente la mitad del año hemos estado prestando servicio y regando, cumpliendo nuestro objetivo principal: que todos los cultivos recibieran el agua necesaria”, explicó el dirigente de la entidad encargada de la gestión del recurso hídrico del Canal de Orellana, en la comarca de las Vegas Altas.

De igual forma, Gutiérrez ha subrayado el efecto positivo de las lluvias de invierno y primavera, que han permitido asegurar el suministro para futuras campañas, aunque la sequedad del otoño y el crecimiento del cultivo del olivar, que ya ocupa unas 8.000 hectáreas, obligaron a prolongar los riegos hasta finales de octubre.

Menor consumo unitario

Por su parte, el jefe de Explotación, Juan Diego Fuentes, ha señalado que 2025 ha sido la campaña “de menor consumo unitario por hectárea desde que la CGU asumió la gestión del canal en 2019”. “El consumo por hectárea ha sido el más bajo de todos estos años, pese a que se han regado casi 2.500 hectáreas más que en 2024. Esto refleja una mayor eficiencia y un trabajo coordinado entre agricultores, técnicos y personal de campo”, indicó.

Por último, Fuentes detalló que la campaña se ha prolongado durante 178 días, convirtiéndose en la más larga registrada, y que el ahorro global se ha logrado gracias a las rotaciones y medidas de control aplicadas en los meses más calurosos del verano. Aún así, se muestran satisfechos por el desarrollo de campaña. n