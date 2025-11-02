Suceso
Intervenida una pistola de aire comprimido en Don Benito
Un vecino fue sorprendido realizando disparos en plena plaza de lasAlbercas
Samuel Sánchez
La Policía Local de Don Benito ha intervenido esta semana una pistola de aire comprimido y denunciado a un vecino que fue sorprendido realizando disparos en plena Plaza de las Albercas.
Según ha informado Los hechos ocurrieron tras recibir los agentes el aviso de varios vecinos que alertaron sobre la presencia de un hombre armado en este céntrico espacio público. Cuando la patrulla se desplazó hasta el lugar, comprobó que se trataba de una pistola de aire comprimido con la que el individuo estaba disparando hacia los árboles de la plaza, sin causar daños personales ni materiales.
El vecino, denunciado
Los agentes procedieron a intervenir el arma y a formular la correspondiente denuncia por el uso indebido de este tipo de dispositivos fuera de los lugares autorizados. Desde la Policía Local recuerdan que las pistolas de aire comprimido, pese a ser de uso recreativo, pueden generar situaciones de peligro cuando se emplean en espacios públicos.
