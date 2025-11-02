El mercado de coleccionismo de Villanueva amplía su horario este mes

El mercado mensual de coleccionismo vuelve este domingo 2 de noviembre al pabellón multiusos del recinto ferial de Villanueva de la Serena y lo hace con horario ininterrumpido de diez de la mañana a siete de la tarde. Además, en esta ocasión participarán más de una treintena de puestos.

Según informan desde la organización, se incorporan nuevos expositores y temáticas inéditas, lo que refleja la creciente demanda de participación en un evento que se ha consolidado como cita obligada para coleccionistas y aficionados de toda la región.

El público, con entrada gratuita, podrá comprar, vender o intercambiar todo tipo de objetos coleccionables, desde sellos, monedas, billetes o juguetes antiguos hasta cómics, libros, vinilos, pins, minerales, figuras de Playmobil o Funko, entre otros.

Una de las actividades más esperadas será la quedada de intercambio de cromos , que se celebrará en la zona alta del recinto, punto de encuentro habitual para jóvenes y adultos.

Desde la organización animan a todos los interesados a visitar este mercado, que se celebra mensualmente y mantiene el mismo formato que la Feria del Coleccionismo de marzo, aunque en versión más reducida. Asimismo, el plazo de inscripción para la próxima feria anual se abrirá en las próximas semanas.