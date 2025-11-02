Evento
El mercado de coleccionismo de Villanueva amplía su horario este mes
Se celebra hoy domingo en el pabellón Juan Hidalgo y, como es habitual, estarán presentes una treintena de expositores
Samuel Sánchez
El mercado mensual de coleccionismo vuelve este domingo 2 de noviembre al pabellón multiusos del recinto ferial de Villanueva de la Serena y lo hace con horario ininterrumpido de diez de la mañana a siete de la tarde. Además, en esta ocasión participarán más de una treintena de puestos.
Según informan desde la organización, se incorporan nuevos expositores y temáticas inéditas, lo que refleja la creciente demanda de participación en un evento que se ha consolidado como cita obligada para coleccionistas y aficionados de toda la región.
El público, con entrada gratuita, podrá comprar, vender o intercambiar todo tipo de objetos coleccionables, desde sellos, monedas, billetes o juguetes antiguos hasta cómics, libros, vinilos, pins, minerales, figuras de Playmobil o Funko, entre otros.
Una de las actividades más esperadas será la quedada de intercambio de cromos , que se celebrará en la zona alta del recinto, punto de encuentro habitual para jóvenes y adultos.
Desde la organización animan a todos los interesados a visitar este mercado, que se celebra mensualmente y mantiene el mismo formato que la Feria del Coleccionismo de marzo, aunque en versión más reducida. Asimismo, el plazo de inscripción para la próxima feria anual se abrirá en las próximas semanas.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- La Pilara (Badajoz) no celebrará este año su tradicional Halloween
- Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: 'Esto parece otra calle
- Muere el murguero pacense Antonio Mata