Iniciativa solidaria
Plan Mafalda recoge alimentos y juguetes para niños refugiados
Las donaciones pueden entregarse en la sede que el colectivo tiene en Villanueva de la Serena hasta el próximo 28 de noviembre
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena
La ONG Plan Mafalda ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria de recogida de juguetes y alimentos en colaboración con el Programa Crisol y en apoyo a SOS Refugiados Europa. Según el colectivo, la iniciativa busca reunir juguetes nuevos o usados en buen estado, acompañados de un alimento no perecedero, que serán destinados a los niños y niñas de los campos de refugiados de Grecia, donde la entidad mantiene su labor humanitaria. Asimismo, las donaciones pueden entregarse del 3 al 28 de noviembre, en la sede de Plan Mafalda.
La campaña coincide con la cuarta visita a Grecia de miembros de la ONG, quienes llevarán material, alimentos y apoyo emocional a las familias refugiadas. tal y como han subrayado.
