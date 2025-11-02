Plan Mafalda recoge alimentos y juguetes para niños refugiados

La ONG Plan Mafalda ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria de recogida de juguetes y alimentos en colaboración con el Programa Crisol y en apoyo a SOS Refugiados Europa. Según el colectivo, la iniciativa busca reunir juguetes nuevos o usados en buen estado, acompañados de un alimento no perecedero, que serán destinados a los niños y niñas de los campos de refugiados de Grecia, donde la entidad mantiene su labor humanitaria. Asimismo, las donaciones pueden entregarse del 3 al 28 de noviembre, en la sede de Plan Mafalda.

La campaña coincide con la cuarta visita a Grecia de miembros de la ONG, quienes llevarán material, alimentos y apoyo emocional a las familias refugiadas. tal y como han subrayado.