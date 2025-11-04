Festival
Más de 2.500 personas disfrutan del terror del festival Extremiedo
Las antiguas instalaciones de Cetarsa han vuelto a acoger una edición de esta iniciativa que ha contado con varias propuestas
Samuel Sánchez
Don Benito
El Festival Extremiedo 2025 ha vuelto a llenar Don Benito de ambiente festivo y participación. Cerca de 2.500 personas disfrutaron de los pasajes del terror (Hotel Embrujado y Burger Kil) y de los conciertos en el Escenario Extremiedo, con grupos como The Martians o Tras la Barra.
Gran pasacalles
Desde la organización señalan que el gran pasacalles de Halloween volvió a congregar a cientos de vecinos, consolidando a festival de Extremiedo como una cita destacada del otoño. La Asociación Achikitú destaca la implicación de colectivos y voluntarios, y agradece el apoyo del Ayuntamiento. El evento se cierra hoy martes con una campaña solidaria de donación de sangre.
