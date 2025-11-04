Don Benito acogerá un congreso para abordar la violencia de género

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Don Benito ha presentado el III Congreso para la Erradicación de la Violencia de Género, que este año centrará su contenido en la violencia vicaria, institucional y digital.

El encuentro se celebrará los días 26 y 27 de noviembre en la casa de la cultura y reunirá a especialistas de distintos ámbitos para ofrecer una visión multidisciplinar de estas formas de violencia, según explicó la concejala del área, Violeta Casado. La edil destacó que el congreso está destinado a profesionales de los sectores jurídico, sanitario y educativo, pero también abierto a la ciudadanía «con el objetivo de aportar recursos y conocimientos útiles para prevenir y detectar la violencia machista».

El 26 de noviembre, la jornada se centrará en la violencia vicaria e institucional, con ponencias de Rosa Casas, fundadora de la Asociación DIDES; representantes de Stop Violencia Vicaria; y la psicóloga Beatriz Núñez Haldón, experta en menores víctimas de violencia de género. También se proyectará el cortometraje ‘No estás loca’, de María Bestar. El 27 de noviembre se abordará la violencia digital, con intervenciones de la ingeniera García Nogales López, la artista Yolanda Domínguez y la psicóloga Victoria Romero Asarta. La clausura correrá a cargo de la humorista Patricia Sornosa con su monólogo ‘Rabiosa actualidad’.