Servicio social
Refuerzan el apoyo a personas dependientes en Villanueva
El consistorio ha incorporado material al banco municipal de ayudas técnicas
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha incorporado nuevo material al banco municipal de ayudas técnicas destinado a personas dependientes y sus familias.
Tal y como detalla la concejala de Servicios Sociales, Ana Mansanet, esta adquisición «supone un paso más en el compromiso con quienes viven situaciones de dependencia», ya que permitirá mejorar su autonomía y la labor de los cuidadores.
El servicio, disponible desde 2017, ofrece el préstamo gratuito de grúas de transferencia, camas articuladas, sillas adaptadas, arneses o colchones especiales. Además, desde el consistorio añaden que estos productos se entregan con asesoramiento profesional para garantizar su correcto uso y contribuir a una atención segura y digna.
En cuanto a las solicitudes, informan que éstas pueden realizarse en los Servicios Sociales de Atención Básica, ubicados en la plaza de España, donde se ofrece acompañamiento durante todo el proceso.
