Refuerzan el apoyo a personas dependientes en Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha incorporado nuevo material al banco municipal de ayudas técnicas destinado a personas dependientes y sus familias.

Tal y como detalla la concejala de Servicios Sociales, Ana Mansanet, esta adquisición «supone un paso más en el compromiso con quienes viven situaciones de dependencia», ya que permitirá mejorar su autonomía y la labor de los cuidadores.

El servicio, disponible desde 2017, ofrece el préstamo gratuito de grúas de transferencia, camas articuladas, sillas adaptadas, arneses o colchones especiales. Además, desde el consistorio añaden que estos productos se entregan con asesoramiento profesional para garantizar su correcto uso y contribuir a una atención segura y digna.

En cuanto a las solicitudes, informan que éstas pueden realizarse en los Servicios Sociales de Atención Básica, ubicados en la plaza de España, donde se ofrece acompañamiento durante todo el proceso.