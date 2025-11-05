Activado el plan de coordinación en Villanueva para prevenir los robos en el campo

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha puesto en marcha un plan especial de coordinación con motivo del inicio de la campaña de recogida de la aceituna que tiene como objetivo reforzar la seguridad en el campo y prevenir posibles robos tanto durante la recolección como en el transporte del fruto.

En la reunión, celebrada recientemente, participaron representantes del consistorio, de las organizaciones agrarias, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Villanueva de la Serena. En el encuentro, según han manifestado desde el consistorio villanovense, se analizaron los resultados de la pasada campaña, que transcurrió sin incidentes destacables, y se abordaron los detalles de la nueva normativa de trazabilidad, establecida por el Decreto 71/2025, que obliga a que cada transporte de aceituna lleve su correspondiente documento de control. Este sistema, señalaron desde el equipo ROCA, ayuda a evitar fraudes y la comercialización de aceituna robada, ya que dificulta su falsificación.

El operativo de seguridad contará con refuerzos de la Guardia Civil, incluyendo el grupo RACE, personal de Tráfico, el escuadrón de caballería y medios aéreos como el dron del SEPRONA y un helicóptero. Además, el equipo ROCA se encargará del seguimiento y esclarecimiento de posibles delitos en el entorno rural.

Servicios aleatorios

Por parte de la Policía Local, se realizarán servicios aleatorios de vigilancia con el dron municipal, apoyados por agentes uniformados y camuflados. Según explicó el inspector jefe, este sistema ha demostrado ser muy efectivo, ya que permite vigilar amplias zonas de hasta 80 kilómetros de radio con tecnología térmica y vuelo silencioso, lo que facilita detectar movimientos sospechosos incluso de noche.

De igual forma, las fuerzas de seguridad hicieron hincapié en la importancia de no confiarse y de denunciar cualquier incidencia o sospecha de robo con la Guardería Rural Municipal. También se recordó a las asociaciones agrarias la necesidad de difundir las recomendaciones de seguridad entre los agricultores para evitar situaciones de riesgo.

De este modo, Villanueva de la Serena se prepara para una nueva campaña de la aceituna con un dispositivo reforzado que busca garantizar la tranquilidad de los productores y la protección de la cosecha, que pone punto y final a la campaña agrícola tras la recolección de otros importantes cultivos como la fruta, el tomate, maíz o arroz, entre otros.