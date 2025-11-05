Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Cofradías de Villanueva llevará a cabo la tercera Ruta de Belenes

Como parte de la programación de la acción ‘Caminando hacia el Belén’, que este año también alcanza su terc ra edición

Belén expuesto en la edición del año pasado.

Belén expuesto en la edición del año pasado. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La Junta de Hermandades y Cofradías de Villanueva de la Serena prepara una nueva edición de su programación navideña ‘Caminando hacia el Belén’, que este año alcanza su tercera edición. Entre las actividades previstas figura la III Ruta de Belenes, que volverá a reunir nacimientos instalados por familias, entidades y particulares, y el concurso solidario de’belenes familiares ‘Crea tu Belén”, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Con todos los trabajos se organizará una exposición que podrá visitarse del 3 de diciembre al 7 de enero en el Centro Museístico Charo Acero.

La Junta de Cofradías ha animado a la ciudadanía a participar y recuerda que las bases ya están disponibles.

