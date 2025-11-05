Iniciativa
La Junta de Cofradías de Villanueva llevará a cabo la tercera Ruta de Belenes
Como parte de la programación de la acción ‘Caminando hacia el Belén’, que este año también alcanza su terc ra edición
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena
La Junta de Hermandades y Cofradías de Villanueva de la Serena prepara una nueva edición de su programación navideña ‘Caminando hacia el Belén’, que este año alcanza su tercera edición. Entre las actividades previstas figura la III Ruta de Belenes, que volverá a reunir nacimientos instalados por familias, entidades y particulares, y el concurso solidario de’belenes familiares ‘Crea tu Belén”, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Con todos los trabajos se organizará una exposición que podrá visitarse del 3 de diciembre al 7 de enero en el Centro Museístico Charo Acero.
La Junta de Cofradías ha animado a la ciudadanía a participar y recuerda que las bases ya están disponibles.
