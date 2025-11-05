Ponen en marcha una campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial de la Infancia

La Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana se ha informado de las acciones que tiene previsto desarrollar al sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre. Lo hará a través de una campaña de sensibilización en las distintas localidades que la integran.

Según han manifestado a través de una nota de prensa, la iniciativa parte de la escuela de padres y madres a través del programa de atención a familias y del de prevención con familias y menores en riesgo social. En concreto, según explican, consiste en la elaboración de un vídeo conmemorativo en el que participarán menores y progenitores de los centros educativos, mostrando en una pizarra su nombre, edad y un derecho que consideran fundamental para la infancia.

Difusión

El vídeo se difundirá en las redes sociales de la Mancomunidad junto a un decálogo sobre los derechos de los niños y niñas, con el propósito de fomentar la reflexión y el compromiso de toda la comunidad con la protección de la infancia, detallan desde la entidad.