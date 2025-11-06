Un trabajador del hospital Don Benito-Villanueva resulta intoxicado por monóxido de carbono
El afectado fue atendido por los servicios sanitarios y se encuentra en estado menos grave
Samuel Sánchez
Don Benito
Un trabajador de 53 años del nuevo hospital Don Benito-Villanueva resultó intoxicado por monóxido de carbono en la tarde del miércoles, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.
El aviso se recibió a las 19:48 horas desde las instalaciones del propio hospital, situadas en la avenida Vegas Altas, número 133. Hasta el lugar se desplazaron los equipos del Servicio Extremeño de Salud con una unidad medicalizada (UME 3-1).
El afectado fue atendido por los servicios sanitarios y se encuentra en estado menos grave, permaneciendo en el mismo hospital donde sufrió la intoxicación.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del incidente.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Sorteo de las VPO de Badajoz: comprueba si estás entre los primeros
- En Las Vaguadas está todo vendido antes de que termine la obra
- Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- Condenados cuatro jóvenes por traficar con cocaína y marihuana en Badajoz
- El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en las subvenciones de la Diputación de Badajoz en 2023