Coleccionismo
Abren el plazo de inscripciones para la próxima edición de la Feria del Coleccionismo
En su 15 aniversario, la feria incluirá además una zona de intercambio y diversas exposiciones temáticas, junto a otras novedades.
Samuel Sánchez
La XV Feria Internacional de Coleccionismo de Villanueva de la Serena ha abierto ya su plazo de inscripciones para comerciantes, tiendas y particulares que deseen participar en la próxima edición, que se celebrará el primer fin de semana de marzo en el pabellón Juan Hidalgo.
La organización habilitará más de 3.000 metros cuadrados de exposición, que se ampliarán con una carpa anexa de 1.200 metros cuadrados, alcanzando cerca de 200 stands. Considerada la principal cita del coleccionismo a nivel nacional, el evento atrae cada año a miles de visitantes de toda España y de países como Portugal, Francia, Reino Unido o Bélgica, según su director, Juan Carlos Ojeda.
Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web oficial de la feria, donde también se ofrece información sobre alojamientos en la zona. Las asociaciones contarán con espacio gratuito y los particulares que exhiban sus colecciones deberán contactar previamente con la organización.
