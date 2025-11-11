La Fundación La Gran Compañía nace en Don Benito para abrazar la diversidad

La Fundación La Gran Compañía se ha presentado ya oficialmente en Don Benito ante empresas, administraciones públicas, asociaciones y colectivos. Una iniciativa que supone la evolución natural de la Asociación GC Ayuda y que persigue promover una mirada inclusiva hacia la diversidad funcional desde la educación, el apoyo emocional y la sensibilización.

Con el lema ‘La suerte de ser distinto’, la fundación pretende transformar el contexto social para que cada persona pueda «ser y brillar con su propia luz», fomentando la empatía, la libertad y la colaboración entre familias, profesionales y comunidad. De hecho, según sus responsables, la nueva entidad no sustituye a GC Ayuda, sino que amplía su alcance y consolida la base ética y formativa de un cambio social más profundo.

En este sentido, durante su intervención, la presidenta de la fundación, Natalia García-Camacho, destacó que «La Gran Compañía nace con el deseo de transformar el contexto, no a las personas. Queremos que cada niño, cada familia y cada profesional encuentren espacios donde puedan ser y brillar sin juicios ni etiquetas», mientras que la gerente, Alicia García-Camacho, subrayó que el proyecto «es una llamada a mirar la diversidad desde el amor, la empatía y la curiosidad por lo distinto», y añadió que la aspiración es crear una sociedad caleidoscópica, «donde la suma de nuestras diferencias sea lo que nos haga más humanos y más fuertes como comunidad».

Ejes principales

La Fundación La Gran Compañía se estructura en torno a tres ejes: educación, acompañamiento y transformación social, que se concretan en distintos programas. Entre ellos destacan EDICA, centrado en la integración educativa de la diversidad; ACOMPAÑA, dedicado al apoyo emocional y familiar; y Joven-Ex en Acción, orientado a fomentar el respeto y la convivencia entre los jóvenes.

Uno de sus proyectos más relevantes es DIVERSO, que reúne tres líneas de actuación complementarias. El Campamento Diverso promueve espacios inclusivos de ocio en periodos no lectivos para niños con y sin diversidad funcional; Diverso en tu cole traslada esas experiencias al entorno educativo para fomentar escuelas más inclusivas; y Diverso 360º impulsa acciones formativas y de sensibilización en empresas comprometidas con la inclusión y la conciliación.

Desde el colectivo, sus responsables, aseguran que el objetivo es reforzar su compromiso con el territorio y con las personas, consolidándose como un espacio de reflexión y acción social.