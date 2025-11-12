Iniciativa en Villanueva
Abierta inscripciones para la comunidad energética de Villanueva
El consistorio ha puesto en marcha la campaña de información e inscripciones de esta iniciativa aprobada en el último pleno
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha la campaña de información e inscripción para formar parte de la primera comunidad energética de la provincia, una iniciativa aprobada en el pleno del pasado 29 de octubre y que contará con una potencia de 90 kilovatios e irá ubicada en la cubierta del Espacio para la Creación Joven.
Además, tendrá un radio de acción de unos dos kilómetros que permitirá dar servicio al propio consistorio a particulares y a pequeñas empresas. Formar parte de esta comunidad no requiere cambiar de compañía eléctrica ni de contrato y supondrá un ahorro medio del 20% en la factura de la luz. En total, el Ayuntamiento prevé superar los 300.000 euros de ahorro durante los 25 años de vida útil de las placas. n
