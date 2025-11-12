Don Benito aprueba una subida de la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Don Benito aprobó ayer en pleno extraordinario la subida de la tasa de basura con el objetivo de adaptar la ordenanza a la normativa estatal que obliga a cubrir el coste total del servicio antes de 2026, estimado en más de dos millones de euros.

La concejala de Hacienda, Mercedes Pozo, explicó que el nuevo sistema combina una cuota fija y otra variable según los metros cuadrados de la vivienda, lo que sitúa la media en 84 euros anuales, con una subida aproximada de un euro por hogar.

Críticas cruzadas

Durante el pleno, el PSOE criticó la falta de transparencia y la escasa antelación en la convocatoria del pleno, mientras el PP calificó la medida como una imposición del Gobierno central. Por su parte, Siempre Don Benito defendió que la modificación es de obligado cumplimiento por ley. La alcaldesa, Elisabeth Medina, aseguró que el impacto económico será «mínimo» y que «quien más contamine será quien más pague», ya que el incremento apenas será de poco más de un euro de media.

En el ámbito nacional, FACUA ha creado una plataforma de reclamación para consumidores que consideren que la tasa se aplica de forma irregular. Según señalan, la medida debe estar justificada económicamente y vinculada a la mejora de la gestión ambiental.