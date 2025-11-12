Certamen
Feval acoge esta semana una nueva edición de Celebrarte
Está prevista la participación de alrededor de medio centenar de empresas
Samuel Sánchez
La Institución Ferial de Extremadura Feval celebrará del 14 al 16 de noviembre la novena edición de Celebrarte, la feria de bodas y celebraciones de Extremadura. El evento contará con una nueva disposición tipo «gran plaza» y actividades ininterrumpidas durante tres días.
Más de medio centenar de empresas del sector nupcial y de eventos se darán cita en Don Benito procedentes de distintos puntos de la región, según señalaron ayer en rueda de prensa. Los visitantes podrán encontrar desde trajes de novia y novio, catering o fotografía hasta agencias de viajes, decoración y servicios de estética.
La concejala de Comercio, Mercedes Pozo, subraya que esta cita consolida a Don Benito como «referente regional en celebraciones» y pone en valor la fuerza del comercio local, símbolo de identidad de la ciudad.
Por su parte, el director de Feval, Javier Luengo, destaca que el recinto se transformará en una gran plaza central con espacios para actividades y desfiles.
