Empresas
Apyme hará una jornada para explicar cómo funciona Verifactu
La cita tendrá lugar el próximo 3 de diciembre a las diez de la mañana en las instalaciones de Feval, en Don Benito
Samuel Sánchez
La asociación empresarial Apyme Vegas Altas-La Serena organizará el próximo 3 de diciembre una jornada informativa dirigida a sus asociados para explicar el funcionamiento del nuevo sistema de facturación Verifactu, impulsado por la Agencia Tributaria y de uso obligatorio para empresas y autónomos.
Según han dado a conocer a través de una nota de prensa, la cita tendrá lugar a las diez de la mañana en las instalaciones de Feval, en Don Benito, y contará con la participación de Emilio Hurtado Valiño, jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la AEAT en Extremadura.
Normativa
Además, tal y como han informado desde el colectivo empresarial, durante la sesión se ofrecerán detalles sobre la normativa, los sistemas de emisión de facturas, las obligaciones de facturación y los plazos de implantación.
Igualmente, desde APYME destacan la utilidad de esta jornada para que las empresas puedan adaptarse con tiempo al nuevo modelo que se implantará próximamente en todo el panorama nacional.
