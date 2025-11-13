La obra dombenitense ‘Christmas Dreams’ gana el premio a mejor musical familiar

El musical ‘Christmas Dreams, creado por la productora dombenitense El Negrito Producciones, ha sido reconocido con el premio al Mejor Musical Familiar en la decimoséptima edición de los Premios del Teatro Musical (PTM), celebrada recientemente en el Teatro Calderón de Madrid.

Tal y como señalan desde la propia entidad, la obra se estrenó en 2023 en el teatro Imperial de Don Benito, donde consiguió un gran éxito con una docena de funciones consecutivas, y posteriormente fue representada en el Teatro Calderón durante la pasada Navidad, consolidándose como uno de los espectáculos familiares más aclamados del momento.

Fruto de su buena acogida, tal y como destacan, el musical dará este año un nuevo salto al Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña, donde permanecerá del 29 de noviembre al 4 de enero.

Dirigida por el calabazón Juan Carlos Parejo, El Negrito Producciones acumula más de dos décadas de trayectoria y 13 musicales producidos, incluidos cuatro en coproducción con el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Próximo proyecto musical

Su próximo proyecto será un musical basado en el mundo del circo, que se estrenará el 6 de mayo en Don Benito, bajo una gran carpa instalada en pleno centro. En concreto, se trata de una producción de gran formato que combinará teatro musical, números circenses y canciones en directo. Se representará a partir del 6 de diciembre en una gran carpa climatizada que se instalará en el aparcamiento del Hospicio, en pleno centro de la ciudad.

El productor Juan Carlos Parejo calificó el espectáculo como «un proyecto grande, ambicioso e ilusionante», destacando que su desarrollo en Don Benito es «una apuesta arriesgada, pero también una oportunidad para convertir a la ciudad en epicentro cultural y familiar durante las fiestas».

Parejo explicó que la carpa se ubicará «en el corazón de la ciudad» y que el público, además de asistir al espectáculo, podrá disfrutar del comercio local y del alumbrado navideño.

El montaje contará con artistas internacionales procedentes de Argentina, Bulgaria, Rusia, Brasil y España, entre ellos una intérprete rusa que ha formado parte del Circo del Sol. Además, participarán actores vinculados a grandes producciones como El Rey León.