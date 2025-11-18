Ciudades saludables y sostenibles
Una campaña educativa busca reducir los residuos en Villanueva
Del 22 al 30 de noviembre se desarrollarán distintas actividades, entre ellas visitas de los escolares al punto limpio de la localidad
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena participa un año más en la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que se celebra del 22 al 30 de noviembre con actividades impulsadas desde el programa Ciudades Saludables y Sostenibles.
Según señalan desde el consistorio, la iniciativa busca sensibilizar sobre la reducción, reutilización y reciclaje, pilares clave para hacer frente al incremento de residuos y su impacto ambiental. Desde este 19 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, los centros educativos acogerán visitas al punto limpio, donde el alumnado conocerá cómo se gestionan los residuos y participará en juegos formativos.
Además, del 19 al 26 de noviembre funcionará un punto limpio móvil, un camión itinerante que permitirá recoger residuos domésticos.
