Don Benito rinde homenaje al guardia civil Juan Francisco Lozano, asesinado en 2018

Don Benito ha rendido este fin de semana un homenaje al guardia civil Juan Francisco Lozano Díaz, asesinado en pleno centro de la localidad en 2018 mientras intentaba mediar en una trifulca, con la inauguración de una calle que llevará su nombre. El acto reunió a familiares, amigos, representantes de la Guardia Civil y miembros de la corporación municipal.

La alcaldesa, Elisabeth Medina, subrayó que esta vía representa «el abrazo permanente de su pueblo» y un reconocimiento a la valentía y entrega del agente. También intervino el capitán de la Tercera Compañía de la Guardia Civil, Juan Francisco Hormigo, quien destacó su compromiso con los valores del cuerpo y recordó el ascenso honorífico a cabo que recibió tras su fallecimiento.

Faceta familiar

Los hijos de Lozano evocaron su faceta más cercana y familiar, describiéndolo como un padre protector y un hombre siempre dispuesto a ayudar.