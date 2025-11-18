Política municipal
El PP de Don Bentio renueva su junta local con Elisabeth Medina como presidenta
La líder de los populares dombenitenses señala que se está «recuperando la estabilidad y dejando atrás la crispación»
Samuel Sánchez
El Partido Popular de Don Benito ha renovado su junta local, un proceso que sitúa a la alcaldesa Elisabeth Medina al frente de la nueva dirección y que reconoce a Mari Carmen San Martín como presidenta de honor por su trayectoria y compromiso con la ciudad y la organización.
El anuncio se realizó coincidiendo con la inauguración de la nueva sede del partido en la calle San Andrés y la reunión conjunta de las juntas comarcales de Don Benito y Villanueva de la Serena. A la cita asistieron el presidente provincial del PP, Manuel Naharro; el secretario general, Juan Antonio Barrios; y distintos cargos regionales y locales.
En su intervención, Medina agradeció la confianza de las direcciones provincial y regional, así como el apoyo de la militancia. De igual forma, valoró también el trabajo desarrollado por la junta gestora saliente y defendió que el actual equipo de gobierno municipal «está recuperando la estabilidad y dejando atrás la crispación de etapas anteriores».
La nueva presidenta local destacó además el respaldo de la Junta de Extremadura a proyectos considerados estratégicos en la ciudad, como la Escuela Oficial de Idiomas, las viviendas de protección oficial o la licitación de la segunda fase del nuevo hospital. Aseguró que estos avances «reflejan el trabajo serio y constante».
