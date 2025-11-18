Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política municipal

El PP de Don Bentio renueva su junta local con Elisabeth Medina como presidenta

La líder de los populares dombenitenses señala que se está «recuperando la estabilidad y dejando atrás la crispación»

Reunión en la nueva sede del PP de Don Benito.

Reunión en la nueva sede del PP de Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El Partido Popular de Don Benito ha renovado su junta local, un proceso que sitúa a la alcaldesa Elisabeth Medina al frente de la nueva dirección y que reconoce a Mari Carmen San Martín como presidenta de honor por su trayectoria y compromiso con la ciudad y la organización.

El anuncio se realizó coincidiendo con la inauguración de la nueva sede del partido en la calle San Andrés y la reunión conjunta de las juntas comarcales de Don Benito y Villanueva de la Serena. A la cita asistieron el presidente provincial del PP, Manuel Naharro; el secretario general, Juan Antonio Barrios; y distintos cargos regionales y locales.

En su intervención, Medina agradeció la confianza de las direcciones provincial y regional, así como el apoyo de la militancia. De igual forma, valoró también el trabajo desarrollado por la junta gestora saliente y defendió que el actual equipo de gobierno municipal «está recuperando la estabilidad y dejando atrás la crispación de etapas anteriores».

La nueva presidenta local destacó además el respaldo de la Junta de Extremadura a proyectos considerados estratégicos en la ciudad, como la Escuela Oficial de Idiomas, las viviendas de protección oficial o la licitación de la segunda fase del nuevo hospital. Aseguró que estos avances «reflejan el trabajo serio y constante».

