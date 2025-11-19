Cerrado el céntrico aparcamiento del Hospicio en Don Benito para acoger un musical circense

El Ayuntamiento de Don Benito ha anunciado el cierre temporal del aparcamiento del Hospicio durante toda la campaña de Navidad. Un cierre que responde a un motivo muy concreto: en este espacio se instalará una gran carpa que acogerá la obra de teatro musical ‘El maravilloso circo de la Navidad’, un espectáculo ambientado en el mundo circense que podrá disfrutarse del 6 de diciembre al 2 de enero.

De esta forma, el consistorio ha informado que en los próximos días se detallarán rutas alternativas y zonas de estacionamiento recomendadas para facilitar la movilidad. Desde el Ayuntamiento han agradecido asimismo la comprensión de la ciudadanía ante esta medida necesaria para acoger el montaje navideño.