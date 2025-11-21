Abren diligencias por los restos exhumados en la fosa de Villanueva

La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Badajoz ha iniciado diligencias de investigación preprocesal en relación con la fosa del franquismo del cementerio de Villanueva de la Serena. El proceso se abre tras la solicitud de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA) y el envío de los informes antropológicos de las exhumaciones realizadas en 2016, 2022, 2024 y 2025, tal y como detallaron ayer desde el colectivo en una nota.

Según la asociación, hasta la fecha se han recuperado 56 cuerpos, todos ellos con signos de violencia y heridas por arma de fuego De igual forma, la asociación explica que el fiscal provincial ordenó personarse en la excavación y, tras analizar el informe emitido, se archivó el expediente gubernativo previo para avanzar hacia estas nuevas diligencias.

Indicios compatibles

Igualmente, informan que la documentación remitida detalla indicios compatibles con delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y desaparición forzada, presuntamente cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad. La Fiscalía General del Estado ya ha sido notificada.

La presidenta de AFAMEVVA, Agustina Merino, confía en que esta investigación permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en el reconocimiento de las víctimas cuyos restos han sido recuperados en el municipio villanovense a lo largo de las distintas campañas de excavación que se han llevado a cabo. n