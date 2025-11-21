Impulsarán la construcción de 50 viviendas protegidas en Don Benito si hay demanda suficiente

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha el proceso para construir 50 viviendas protegidas en Don Benito, un proyecto que se desarrollará en tres parcelas municipales situadas en las calles Luna, Moreno Nieto y Pozo Nuevo. Tal y como dio a conocer este jueves la propia alcaldesa de la localidad dombenitense, Elisabeth Medina, los terrenos, cedidos de forma gratuita por el Ayuntamiento, permitirán abaratar el precio final de unas viviendas que estarán promovidas por la empresa pública Urvipexsa.

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, acompañada por la directora gerente de Urvipexsa, Marta Herrera, presentaron este jueves los primeros pasos de la actuación, que comienza con la puesta en marcha de una encuesta ciudadana destinada a conocer la demanda real de vivienda protegida en la localidad. Esta herramienta, disponible en la web de la empresa pública, será clave para diseñar el proyecto definitivo y para establecer el orden de ejecución de las tres promociones: 15 viviendas en Pozo Nuevo, 10 en Luna y 25 en Moreno Nieto.

Según indicaron, las viviendas, todas en bloque y con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados, incluirán garaje y trastero. Además, el precio estimado de venta se sitúa en torno a los 145.000 euros, con el IVA reducido del 4% que corresponde al régimen especial. Además, los compradores podrán optar a ayudas directas de hasta 10.000 euros, lo que permitirá reducir aún más el coste final.

Repercusión

Medina destacó que la aportación municipal mediante la cesión del suelo «repercute directamente en beneficio de las familias», mientras que Herrera subrayó que la actuación responde a la intención de ofrecer vivienda asequible «sin que los vecinos tengan que marcharse de su localidad». La directora insistió en que no se ejecutarán promociones sin una demanda suficiente, por lo que la fase de consulta previa es determinante.

La encuesta puede rellenarse de forma telemática, aunque el Ayuntamiento permitirá entregarla también en papel o remitirla por correo electrónico. Los resultados marcarán la planificación de este proyecto, tal y como indicaron ante los medios.