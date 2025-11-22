Diego Vaya gana el Premio Felipe Trigo con la novela 'Al final de las voces'

El escritor Diego Vaya ha sido elegido, por unanimidad del jurado, ganador de la 45 edición del Premio Literario Felipe Trigo en la categoría de novela con la obra ‘Al final de las voces’, reconocida por lo “rompedora” de su estructura narrativa. La obra finalista ha sido ‘El hospital de la piedra’, del autor Gregorio González Olmos.

Tras conocerse el fallo, dado a conocer en una gala celebrada en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena este jueves, Vaya se mostró “conmocionado” y destacó que el galardón supone “un verdadero espaldarazo para cualquier escritor”. Subrayó que en su novela buscaba construir “una investigación dentro de la investigación”.

El jurado ha estado presidido por el escritor Javier Sierra, quien afirmó que el Premio Felipe Trigo “es una máquina de crear noches inolvidables” y “un regalo que cada escritor que lo ha ganado no olvidará en la vida”. Añadió que, desde que recibió las obras, “la emoción me ha acompañado hasta hoy” y calificó la experiencia como “muy gratificante”.