El encendido dará la bienvenida a la Navidad este sábado en Villanueva

Villanueva de la Serena inaugurará este sábado, 29 de noviembre, a las siete de la tarde, el encendido navideño con el que arrancará oficialmente la campaña ‘Es tiempo de brillar’, una de las más importantes para el comercio local. Sin embargo, tal y como dio a conocer este lunes el propio consistorio, antes del momento del encendido, a las seis, un pasacalle partirá de la plaza de San Bartolomé hasta la plaza de España, donde se activará el botón que dará inicio a la iluminación navideña.

La portavoz municipal, María Lozano, subraya que el inicio de la Navidad «representa la ilusión, la actividad y el disfrute de nuestras calles y plazas». Este año, la ciudad contará con 998.100 puntos de luz repartidos en más de 30 espacios, entre plazas, parques, avenidas, calles y glorietas, con novedades que combinan tradición, eficiencia energética y diseño.

Gran abeto de 25 metros

La plaza de España volverá a estar presidida por el abeto de 25 metros de altura, transitable por su interior y con un espectáculo de luz y sonido. A ello se suma la Ciudad de la Navidad, ubicada en el parque de la Constitución, y el llamado Zoo de la Navidad, compuesto por un centenar de figuras de animales que, según Lozano, «llenarán de luz, color y fantasía un entorno pensado para las familias» y que se ubica en el parque de El Rodeo. Lozano, en rueda de prensa, destacó que el alumbrado supone un impulso directo al comercio local, al atraer visitantes, fomentar el consumo de proximidad y generar oportunidades económicas. «Cada persona que viene a disfrutar del alumbrado supone una oportunidad para nuestros bares, tiendas y restaurantes», señaló al respecto.

Entre los elementos más destacados figuran la lluvia de luz en la avenida San Francisco; las 14 lámparas decorativas de la calle Lares; los destellos dorados en la plaza de Las Pasaderas; los 50 elementos instalados en la avenida San Francisco; y la nueva iluminación de la calle Antonio Maura. En Ramón y Cajal se combinará decoración natural y navideña, además de un fotocol y figuras de gran tamaño similares a las de la plaza San Bartolomé. El alumbrado llegará, además, a las avenidas Hernán Cortés, Chile, General Muñoz Gil y Manuel Vargas; a las calles Viriato, Alonso Muñoz, San Benito y La Haba; y a plazas como la de Santa Ana y Corazón de Jesús.

En cuanto al horario en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar del alumbrado será de seis de la tarde de domingo a jueves y hasta la una de la madrugada los fines de semana, según han informado desde el propio consistorio de Villanueva de la Serena.