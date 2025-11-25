Infraestructuras
El parque de los Deportes de Villanueva tendrá un nuevo sistema de entoldado
El consistorio prevé llevar a cabo una actuación que cubrirá unos 750 metros y responde a necesidades planteadas por los vecinos
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha iniciado la instalación de un entoldado en la zona infantil del parque de la avenida de los Deportes, una actuación que cubrirá 750 metros cuadrados y que cuenta con una inversión de 140.000 euros.
Necesidades planteadas
Según la concejala de Urbanismo, Rosa Chamizo, el proyecto atiende a las necesidades planteadas por los usuarios de este espacio. El contrato incluye el suministro y colocación de toldos que permitirán mejorar las condiciones de uso de un área muy concurrida por familias. Con la nueva cobertura, se busca aumentar el confort térmico, la seguridad y la habitabilidad durante los meses de mayor exposición solar.
