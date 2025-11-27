Reabren la polémica sobre los procesos de selección de personal en Don Benito

El último pleno ordinario de Don Benito, celebrado el lunes 24 de noviembre, desencadenó una fuerte crisis interna en el gobierno local después de que la concejala de Siempre Don Benito Pilar Aparicio insinuara posibles irregularidades en los procesos de selección de personal del Ayuntamiento. Aparicio afirmó haber “acertado” en varias ocasiones quién aprobaría determinadas oposiciones antes de que se celebraran, unas declaraciones que ponen en cuestión la transparencia municipal. Aunque posteriormente sostuvo que eran “predicciones personales” y aseguró no tener pruebas.

El incidente estalla en un clima ya tensionado desde septiembre. El PSOE denunció el día 17 supuestos casos de enchufismo, señalando promociones internas, creación de jefaturas y tribunales con afinidades políticas que, según los socialistas, vulnerarían los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dos días después, el sindicato CSIF exigió al consistorio garantizar la legalidad en todos los procesos y anunció que dejaba de acudir como observador a las oposiciones por “falta de transparencia”.

Las palabras de Aparicio suponen un golpe al pacto de gobierno que lidera la alcaldesa Elisabeth Medina (PP), cuya estabilidad depende del apoyo de Siempre Don Benito. El pleno terminó entre reproches, intervenciones fuera de turno y protestas en el salón, lo que llevó a la alcaldesa a levantar la sesión. El ejecutivo afronta ahora la presión de ofrecer explicaciones claras sobre unas insinuaciones que nacen desde dentro y reavivan un debate que lleva meses generando inquietud política y sindical en la ciudad.