El PSOE de Don Benito defiende la legalidad de su sede y niega la existencia de deudas

La tensión política en Don Benito volvió a escalar este miércoles con la comparecencia del secretario general del PSOE local, Manuel Gómez, y la portavoz socialista, Yolanda Tomillo, después de que el pleno ordinario del pasado lunes derivara en un nuevo choque entre el equipo de gobierno de PP y Siempre Don Benito y la oposición. Los socialistas acusan al ejecutivo municipal de impulsar una «campaña organizada de difamación» mediante acusaciones «falsas y sin pruebas» que, según Manuel Gómez, han traspasado «todas las líneas rojas».

El origen de este conflicto se remonta al pleno del 24 de noviembre, cuando la concejala de Siempre Don Benito, Pilar Aparicio, insinuó irregularidades en procesos selectivos municipales, declaraciones que intensificaron la tensión interna del propio gobierno municipal y que se suman a las denuncias previas del PSOE y del sindicato CSIF en septiembre por una supuesta falta de transparencia en promociones internas, jefaturas y tribunales. Unas fricciones que han ido creciendo en las últimas semanas y han colocado al Ayuntamiento en el centro del debate político local, especialmente por los conflictos entre los representantes políticos, que dañan la imagen de la institución municipal.

A este clima se suma ahora el enfrentamiento sobre la sede socialista. El Partido Popular pidió días atrás que el PSOE explicara cuál es la situación de este inmueble al respecto tras informaciones en las que se sostenía una supuesta deuda del pago del IBI, algo que Tomillo lo desmintió «con documentación en la mano», mostrando certificados de estar al corriente de pago y recordando que la sede cuenta con uso y disfrute legalmente reconocido desde la restitución de inmuebles confiscados durante la dictadura. La portavoz detalló que la agrupación ha realizado seis reformas desde 2004, cuatro de ellas bajo gobiernos del PP, todas con licencia municipal y pago del ICIO.

Gómez, por su parte, aseguró que las acusaciones sobre kilometrajes o su trayectoria profesional son «falsedades organizadas» y defendió que todos sus desplazamientos «están auditados y asociados al vehículo familiar». El dirigente socialista acusa a la alcaldesa de impedirles responder por alusiones y de «permitir un clima de señalamiento personal».

El PSOE considera que el equipo de gobierno «desvía la atención» con polémicas y afirma que el Ayuntamiento debería centrarse en los «más de 500.000 euros» que, según Tomillo, adeuda la Junta por el IBI de inmuebles autonómicos en la localidad dombenitense actualmente.